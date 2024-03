Официално: 115 души са в болница след нападението срещу "Крокус Сити Хол" (ВИДЕО)

60 души са в тежко състояние, уточни министърът на здравеопазването Михаил Мурашко. „Над 30 души са потърсили извънболнична помощ“, каза още той.

Още: Пое ли ИДИЛ отговорност за нападението край Москва?

Вицепремиерът Татяна Голикова каза, че към момента са извършени почти всички необходими операции. По думите й тежко болните са преместени в интензивни отделения.

BREAKING - A concert hall in Moscow was attacked, with gunfire erupting inside the concert, and a huge fire breaking out in a mall. pic.twitter.com/BUA1PxuFTv