Огромен пожар в Русия застрашава десетки складове с боеприпаси (ВИДЕО)

Според контролираната от Кремъл руска информационна агенция ТАСС тази нощ борбата с пламъците е била успешна дотолкова, че складовете да не се подпалят – долното видео обаче подсказва друго. В гасенето на пожара са се включили лесничеи и персонал на авиобазата "Урал". Общо 2500 души участват в потушаването на пламъците, с 496 пожарни – огънят е обхванал 33 хиляди хектара гора.

В цялата Свердловска област е обявено извънредно положение заради пожара, като за локализирани 15 огнища, а други 8 са изгасени, но ситуацията остава критична.

ВИДЕО: Русия показа опустошенията от огромния пожар в региона на Урал

Forest fires in the village of Pervomaysky in the Sverdlovsk region of Russia have reached the gunpowder warehouses. Explosions can be heard, and the fire may reach as many as 18 warehouses.



400 residents of the village are preparing for evacuation. pic.twitter.com/vG89LipFhO