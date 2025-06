Огромен пожар в университетски кампус в Италия (ВИДЕО)

Огромен пожар е избухнал във факултета по земеделие на университета в град Тусия във Витербо, Италия, съобщава италианската информационна агенция ANSA. Огънят е възникнал през днешния ден. Наложила се е евакуация на хората в сградата. Студентите, преподавателите и служителите са били евакуирани от кампуса, докато и към момента противопожарните екипи се борят на място с огнената стихия, съобщава още базираната в Италия информационна агенция.

Около университета е поставен охранителен кордон с радиус от 500 метра. Огънят е отделил голям облак гъст дим и на местните хора е казано да държат прозорците на домовете си затворени. Съобщава се, че огънят е достигнал сграда с лаборатории и складове за стотици литри запалими вещества.

Student campus on fire in Italy



A blaze broke out on the roof of the agriculture faculty in Viterbo during welding work. The flames spread to a laboratory containing hazardous substances — ethanol and nitrogen.



One worker is missing, while others have been evacuated. No… pic.twitter.com/HXvFG3D3ae