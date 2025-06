Взрив на камион подпали завод в Русия, украински дронове спряха тока в окупираните територии (ВИДЕО)

Голям пожар бушува в Заволжкия автомобилен завод в руската Нижегородска област. Огънят е пламнал след взрив в района. Съобщава се, че камион с гориво се е взривил на място, като е разпространил пламъци към производственото помещение. Един работник е ранен със сериозни изгаряния.

🚨 Explosion and large fire reported at Zavolzhsky Motor Plant in Nizhny Novgorod region. A fuel truck reportedly exploded on site, spreading flames to a production facility. One worker injured with serious burns. pic.twitter.com/DMWu35RAdB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 2, 2025

Огромни части в окупираните територии пък са без електричество след украински атаки. Назначеният от Русия губернатор на окупираната Херсонска област Володимир Салдо заяви, че "отломки" от украински дрон са ударили нова електрическа подстанция в района на Хеническ, оставяйки 150 населени места в окупираната Херсонска област без електричество. Засегнати са над 104 000 души и 44 ключови обекта. Критичните обекти сега разчитат на резервно захранване.

⚡️Russian-installed governor of occupied Kherson region Volodymyr Saldo says Ukrainian drone "debris" hit a new power substation in Henichesk district, leaving 150 towns in occupied Kherson region without electricity — over 104,000 people and 44 key facilities affected. Critical… pic.twitter.com/t1YY2KE98h — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 2, 2025

Окупираният Мелитпол също е напълно без електричество след атаки с украински дронове. Ударите са подпалили подстанция в града, заради което жителите му са без ток.

Looks like a substation is on fire in occupied Melitopol. Which makes sense given power outages. pic.twitter.com/N5RKoHRieN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 2, 2025

Има съобщения и за голяма вълна от украински дронове, които са прелетели над окупираните Енергодар и Бердянск, насочвайки се към окупирания Крим и региона Кубан.