Огромният руски конвой до Киев се е разпръснал, показват сателитни снимки

Конвоя от превозни средства, танкове и артилерия е дълъг 65 километра. Както изглежда той се е разделил на части и е предислоциран. Бронирани коли от конвоя са забелязани да маневрират в градчета близо до летище "Антонов" северно от Киев. Някои от превозните средства са се преместили в гористи райони. Снимките показват също, че части от конвоя са се придвижили на север близо до Лубянка, като артилерийски гаубици са били изтеглени на огневи позиции в близост.

Конвоят беше струпан до столицата в началото на миналата седмица, като в продължение на дни не помръдваше. Това накара редица експерти да предполагат, че причина за застоя е недостиг на храна и гориво.

BREAKING: Russia's 40-mile long military convoy that had stalled northwest of Ukraine's capital Kyiv has largely "dispersed and redeployed," per satellite photos.



Russian armored units have been seen maneuvering in towns near Antonov airport and in treelines nearby.



📷:@Maxar pic.twitter.com/e127gEduY5