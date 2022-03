60-километров военен руски конвой се придвижва към Киев

По изчисления на компанията, конвоят е дълъг около 40 мили или около 64 километра и се състои от стотици бойни машини и хиляди войници. Според някои източници, той вече е в покрайнините на столицата Киев.

New satellite imagery from #Maxar Technologies shows that the #Russian military convoy reaching the outskirts of #Kyiv is even longer than previously thought--over 64 km long. Yes, we are all watching the biggest tragedy of our times before our eyes. Contact yr elected officials pic.twitter.com/E8qmy8v7wL