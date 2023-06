ООН: Русия е екзекутирала без съд и присъда 77 цивилни в Украйна

Откакто Русия започна инвазията си през февруари 2022 г., Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна е документирала 864 индивидуални случая на произволно задържане от страна на Русия, много от които са равносилни и на насилствени изчезвания.

"Документирахме екзекуцията по бързата процедура на 77 цивилни граждани, докато са били произволно задържани от Руската федерация", заяви Матилда Богнер, ръководител на мисията, на брифинг в Женева, цитирана от АФП. Това са 72 мъже и 5 жени, а други двама задържани мъже са починали в резултат на изтезания, нечовешки условия на задържане и отказ на медицинска помощ.

Руските въоръжени сили са участвали в широко разпространени изтезания и малтретиране на цивилни задържани лица, каза още Богнер. "Повечето от интервюираните от нас заявиха, че са били измъчвани и малтретирани, а в някои случаи са били подложени на сексуално насилие", което включва и изнасилване. "Изтезанията са били използвани, за да бъдат принудени жертвите да признаят, че помагат на украинските въоръжени сили, да бъдат принудени да сътрудничат на окупационните власти или да бъдат сплашвани тези, които имат проукраински възгледи."

