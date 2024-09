Операция "Курск": Руски контраатаки и украински отговор. Няколко сценария пред Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

През последните два дни руските сили започнаха контраатаки по западния фланг на украинския пояс в Курска област - на 10 септември имаше спорадични нападения, но на 11 септември интензивността се увеличи и вече със сигурност има населени места, които военните на диктатора Владимир Путин са си върнали, макар и не чак толкова много, колкото тръбят пропагандистите.

(КАРТА) Руснаците са завзели няколко селища североизточно и южно от Коренево. Размерът, мащабът и потенциалните перспективи на руските контраатаки на 11 септември в Курска област не са ясни и ситуацията остава нестабилна към момента. Преждевременно е да се правят заключения, пише в днешния си анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Операция "Курск": кои селища си върна Русия при контраатаките?

Геолокализирани кадри, публикувани на 11 септември, сочат, че руските сили са заели отново позиции източно от Журавли (североизточно от Коренево).

Допълнителни геолокализирани кадри, публикувани ден по-рано, сочат, че елементи на руския 51-ви въздушнодесантен полк напредват северно и североизточно от Снагост (южно от Коренево) по време на механизирано нападение с размер на рота. Вчера се появиха кадри на повреден и изоставен руски танк, вероятно Т-80ВВ, близо до Снагост. Това вероятно е резултат от контраофанзивата на Русия в района.

Анализаторът на германския таблоид BILD Юлиан Рьопке заяви, че атаката се е състояла с 10 танка/бронирани машини, идващи от Коренево. Той предава думи на руски блогъри, че Снагост вече не е под украински контрол, но засега няма визуално потвърждение за това. Както винаги, руските редактори правят всичко по силите си, за да намалят собствените си загуби на кадрите, но е ясно, че поне три от десетте танка/бронирани машини са били извадени извън строя.

Има и кадри, показващи как Русия е взела оцелелите украински защитници на Снагост като военнопленници, пуснала ги да вървят по пътя за Коренево и ги принудила да възхваляват Русия, твърди Рьопке на база на публикуваните снимки.

Руски източници твърдят, че елементи от руския 51-ви полк и 155-та военноморска пехотна бригада (Тихоокеански флот, Източен военен окръг) са напреднали северозападно от Снагост и са превзели Краснооктомврийско. Освен това напреднали западно от Снагост и завзели Комаровка и Вишневка. Твърди се още, че в югозападна посока са завзели Апанасовка и Октябър, а в югоизточна - Обуховка. Z-каналите пишат за напредък южно от Снагост и завземане на Бяхово, Внезапно и Гордеевка. Руският военен блогър Анатолий Радов твърди, че елементи от руската 200-а мотострелкова бригада (14-и армейски корпус, Ленинградски военен окръг) са завзели Олговка, източно от Коренево.

(КАРТА) Според украински източници ситуацията в Курска област в момента изглежда приблизително така: руснаците са си проправили път към Снагост, завзели са позиции край Коренево и са окупирали Вишневка, Апанасовка, Бяхово, Внезапно, Викторовка и Гордеевка. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) започват атаки в близост до границата.

Украински контраатаки в Курска област

(КАРТА) Докато руските сили действат в тези райони, украинците са атакували в тила им. Няколко руски източника потвърждават продължаващите сблъсъци в Новий Път. Това е на около 25 км западно от настоящата фронтова линия в Курска област.

Според руски източници украинските части се придвижват по посока на Медвеже - това е на около 10 км източно от Новий Път.

Руски източници съобщават, че "има тревожни съобщения от Курска област в района на селата Хомутовка и Калиновка". Те се намират на около 15 км източно от граничния пункт "Троебортное" с Украйна и на около 60 км северно от настоящите военни действия в Курска област. Информацията не може да бъде потвърдена по независим път.

Украинска бригада, за която се съобщава, че действа в Курска област, съобщи на 11 септември, че ВСУ са започнали да атакуват фланга на руските сили западно от Снагост след първоначалната руска контраатака в населеното място. OSINT-анализатор - т.е. работещ с отворени източници - твърди, че украинските сили действат близо до Кулбаки (югозападно от Снагост и на около пет километра от международната граница), което предполага, че украинците наскоро са напреднали близо до селището.

Руското министерство на отбраната и военни блогъри твърдят, че руските сили са отблъснали украински атаки: южно от Снагост - близо до Апанасовка; източно от Коренево - близо до Кремяно; югоизточно от Суджа - близо до Черкаска Коноплка, Фанасеевка и Борки. Остава неясно колко сили е ангажирала Украйна в съобщеното контранастъпление.

Целта на руснаците - няколко сценария

Наличните визуални данни сочат, че руските сили, които контраатакуват в Курска област, действат в подразделения с размер на рота и може би използват елементи от по-опитни части за провеждане на контраатаки. Възможно е руските сили да възнамеряват временно да разцепят украинските позиции в Курска област, преди да започнат по-организирани и добре оборудвани усилия за изтласкване на ВСУ от руската територия, анализира ISW.

Понастоящем руските сили провеждат контраатаки по западния край на украинската позиция в Курска област - в район, който до голяма степен се състои от полета и малки селища. Възможно е те да работят за установяване на по-изгодни тактически позиции по време на тези първоначални контраатаки, преди да започнат по-широка контраофанзивна операция срещу силите, действащи североизточно от Коренево и близо до Суджа. Може пък силите на Путин да възнамеряват да прекъснат украинския пояс и да напреднат към международната граница югоизточно от Снагост, за да усложнят съществуващите украински логистични маршрути и позиции за огнева поддръжка по-близо до границата, преди да започнат по-мащабна контраофанзивна операция.

Възможно е руските власти да планират и прехвърлянето на допълнителни, по-боеспособни руски части от Украйна, за да се справят с украинското нахлуване в Курска област.

Войната в Украйна: какво се случва на фронта?

През изминалото денонощие интензивността на сраженията по фронта в Украйна се е понижила още повече на фона на интензивните действия в Курска област. Генералният щаб на украинската армия отчита едва 105 бойни сблъсъка за предходните 24 часа (спрямо 131 на 10 септември). Руснаците са хвърлили 84 въздушни бомби КАБ по украинска територия.

В Покровското направление са извършени 30 руски пехотни атаки, всички от които са били отбити според генщаба, а в Кураховското направление е имало 23 нападения. Целта на руснаците е да превземат Селидово, съединявайки двете направления, и така да си подсигурят южния фланг за атака към град Покровск. Град Курахово също е застрашен, особено след като последната съпротива на ВСУ в Красногоровка бе сломена от руските сили. Сега те се придвижват на запад към триъгълника Кураховка-Хостре-Курахово.

(КАРТА) ВСУ са успели да възстановят позициите си североизточно от Селидово и дори да заемат отново позиции в Мариновка, североизточно от Селидово. Руснаците обаче са напреднали и окупирали Лисовка - по пътя от Новогродовка към град Покровск, твърди украинският профил в X NOELReports. Украинската мониторингова група DeepState все още счита Лисовка за владение на украинците.

Telegram каналът "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише, че руснаците настъпват северно от Новогродовка и водят боеве в централната част на Гродовка (на изток от Покровск - почти фронтално). А за Кураховското направление Звинчук твърди, че е установен контрол над Украинск.

Във Времеевското направление, където наскоро руснаците превзеха Водяне и се насочват към Угледар, е имало само четири пехотни атаки за денонощието. Руските войски тук се готвят да атакуват мина №3 „Южнодонбаска“, западно от Водяне, а също така укрепили позициите си в промишлената зона и летните вили на юг, смята "Рибар".

В Харковското направление е имало само три бойни сблъсъка - там има видеокадри с разрушена руска военна техника.

В Купянското направление е имало 16 руски атаки, в Лиманското - 11, в Торецкото - 6.

Атака с дронове по Украйна

През нощта украинските ВВС са засекли 69 руски въздушни цели в небето над Украйна. "Нашествениците удариха Черниговска област с две балистични ракети „Искандер-М“, изстреляни от Курска област", съобщиха те. Русия е атакувала още с една управлявана авиационна ракета Х-59/69 от Брянска област, две крилати ракети Х-22/32 от самолет Ту-22М3 и 64 ирански дрона клас "Шахед".

От дроновете 44 са били свалени. "Три вражески дрона отлетяха обратно към Русия, още четири са с изгубено местоположение на територията на Украйна", вероятно след електронно заглушаване, гласи информацията. Към 9 ч. четири безпилотни машини остават във въздушното пространство на Украйна. ПВО е работила и продължава да работи на някои места в Киевска, Херсонска, Хмелницка, Черкаска, Сумска, Днепропетровска, Кировоградска, Запорожка област.

Снощи руснаците нападнаха Конотоп в Сумска област на Украйна. Енергийната инфраструктура е претърпяла значителни щети. „Енергетиците правят повече от възможното, за да осигурят електричество на болницата и водоснабдителното дружество в този момент. Никой няма да се осмели да прогнозира кога ще има ток в домовете на жителите“, отбеляза кметът на града Артьом Семенихин в Telegram.

По думите му - Русия е нанесла щети на голям брой учебни заведения. Избити са много прозорци и врати. Детските градини ще работят от утре в режим на дежурна група. Освен това руснаците са повредили и болници. Избити са прозорците на голям брой сгради, но няма сериозни щети по медицинското оборудване и лекарите работят. Водата ще бъде доставяна на жителите на града ежечасно. „Всички хирурзи в града са на работа. Пострадалите продължават да се обаждат. В момента двама мъже са настанени в болница. Единият от тях е в много критично състояние (кома). Между другото, този, който е в кома, е бил на път да спаси хората“, допълни кметът, цитиран от УНИАН.

Администрацията на Сумска област отбеляза, че общият брой на пострадалите вече е достигнал 13 души. Те са с различни по тежест наранявания.

„Врагът нанесе масиран въздушен удар по енергийни съоръжения и гражданска инфраструктура в община Конотоп. Руснаците са използвали безпилотни летателни апарати от типа „Шахед“, насочени към жилищни сгради, образователни институции и медицински заведения“, заявиха от администрацията.

