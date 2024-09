Кремъл отказва добронамерени преговори с Киев, московчани усетиха в какво ги вкара Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кремъл се опитва да повлияе на международните усилия за мирно посредничество във войната в Украйна, като същевременно демонстрира нежелание да води добронамерени преговори с Киев. Поредният пример за това, че Русия не иска справедлив мир, а зачитане единствено на своите условия, даде външният министър Сергей Лавров по време на среща на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, провела се на 9 септември в Саудитска Арабия.

Той се срещна с бразилския външен министър Мауро Виейра и индийския топ дипломат Субрахманям Джайшанкар в кулоарите. Руското министерство на външните работи твърди, че Лавров е обсъдил войната в Украйна с двамата си събеседници, но не дава повече подробности.

Абсурдните искания на Русия

Бразилия и Китай популяризират от май 2024 г. насам своя мирен план от шест точки „Политическо уреждане на украинската криза“, чиито основни принципи са в полза на Москва: Планът за мир на Китай и Бразилия: Битката между Зеленски и Путин е за Глобалния юг.

Индийският премиер Нарендра Моди наскоро потвърди подкрепата на Индия за мир в Украйна, основан на принципите на международното право като зачитане на териториалната цялост и суверенитета на държавите. Той ще прати и своя съветник по националната сигурност при диктатора Владимир Путин за обсъждане на мира. Лавров обаче повтори шаблонните опорки на Кремъл, демонстриращи нежеланието на Русия да участва в добронамерени преговори с Украйна. Той заяви, че Формулата за мир на украинския президент Володимир Зеленски, която действително се основава на принципите на международното право, е „ултиматум“ и че Русия никога не е разглеждала сериозно плана. Украински официални лица открито поканиха руски представител да присъства на втората среща на върха за мир в Украйна по-късно през 2024 г., но какво ще е решението на Кремъл предвид думите на Лавров сега, предстои да видим.

Още: Украински земи за Русия? Мирният план на Шолц според La Repubblica

Външният министър на Русия представи и поредната абсурдна гледна точка на Кремъл - настоящият „проблем“, т.е. войната, не бил свързан с територии, а Русия „никога не е искала чужда земя“. Той заяви, че Москва се стремяла към „хуманно отношение“ към хората, които са част от така наречения „руски свят“. Какво прави руската армия в Украйна вече две години и половина и защо бомбардира собствените си граждани в Белгородска и Курска област - Лавров, разбира се, удобно "забравя" подобни теми.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov claimed that the ongoing "issue" is not about territories and that Russia "never wanted someone else's land." He stated that Russia seeks "humane treatment" for people who are part of the so-called "Russian world." pic.twitter.com/6jm2y5Yf6x — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 9, 2024

Междувременно бившият военен министър Сергей Шойгу, който понастоящем е секретар на Съвета за сигурност, заяви, че няма да има преговори с Украйна, докато украинските военни не бъдат „изхвърлени“ от руска територия. „Докато не ги изхвърлим от нашата територия, ние, естествено, няма да говорим за никакви преговори с тях“, цитира РБК думите на издирвания от Международния наказателен съд бивш министър. Той също така обвини Киев, че планира „да извърши ядрен терор срещу Курската атомна електроцентрала“, като нарече това „най-високо ниво на тероризъм“. Какво прави руската армия с обстрелите и опасните действия в АЕЦ "Запорожие" от 2022 г. насам, Шойгу също "забравя" да спомене.

Kursk and border operations - Day #36 - Shoigu calls Ukraine's attack 'nuclear terrorism'



An overview of the events in Ukraine's border operations combined in a thread.



--



Russian officials have stated that they will not negotiate with Ukraine as long as Ukrainian forces hold… pic.twitter.com/apZZRCe9uc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 10, 2024

Припомняме, че Путин, издирван от съда в Хага за отвличане на украински деца, заяви преди месеци, че няма да има преговори с Киев, докато в незаконно окупираните от Русия части на Украйна "не остане нито един украински войник": Новата лъжа на Путин: Ако има мир, Зеленски вече няма да е президент (ВИДЕО).

Що се отнася до мирните преговори, унгарският премиер Виктор Орбан твърди, че така наречената от него „мирна мисия“ продължава. През септември се очаква потенциално „грандиозно“ развитие, загатна той, цитиран от atv.hu. Орбан, който блокира редовно пакети военна помощ от ЕС за Киев и се противопоставя на доста от санкциите на блока срещу Русия, се ръкува с Путин и Си Дзинпин в т.нар. "мисия за мир", а това предизвика гнева на ЕС и доведе до ограничен бойкот на председателството на Съвета на ЕС, чийто ротационен представител в момента е Унгария. Орбан се видя и с Володимир Зеленски в Киев, но също така и с Доналд Тръмп в САЩ: Анализ: Бивш съюзник на Орбан застрашава властта му, а Путин няма да помага вечно.

Проучванията на общественото мнение в Украйна показват, че подкрепата за преговори с Русия е нараснала след неуспешната контраофанзива миналата година, въпреки че повечето украинци все още твърдят, че искат армията да продължи да се бие, за да си върне всички окупирани от Русия земи. Въпреки това, съобщава The Wall Street Journal, един ключов електорат остава негативно настроен към всяка сделка с Русия - военните. Според едно скорошно проучване само 18% от ветераните и военнослужещите на активна служба смятат, че Украйна трябва да се стреми към прекратяване на войната чрез преговори, което е най-ниският процент от всички изследвани демографски групи. Петнадесет процента от войниците и ветераните заявяват, че биха се присъединили към въоръжен протест, ако Киев подпише мирно споразумение, с което те не са съгласни, пише изданието.

Още оръжие за Украйна

Междувременно съюзниците продължават да помагат на украинската армия с военни пакети. Швеция обяви 17-ия си пакет за Киев на стойност 400 млн. евро. Той е насочен към нуждите на Украйна в областта на отбраната и включва дарения на материали, закупуване на военно оборудване и финансов принос. Основните елементи в него са щурмови катери CB90, зенитни ракети Robot System 70, противотанкови оръжия и допълнителни дронове. Стокхолм също така проучва възможността за бъдеща поддръжка на изтребителите JAS 39 Gripen чрез придобиване на части за запазване на тези самолети, става ясно от официално съобщение на правителството.

Нидерландия наскоро достави на Украйна радар за противовъздушна отбрана Patriot, а скоро ще изпрати още три пускови установки, съобщи министърът на отбраната на страната Рубен Брекелманс.

Според руския канал Fighterbomber, поддържан от бивш руски военен пилота, Армения е прехвърлила на Украйна част от своите системи за противовъздушна отбрана като С-300, "Бук", "Оса" и "Тор". Всичко това обаче е само в сферата на спекулациите и няма никакъв официален коментар. Същевременно председателят на парламента в Ереван потвърди възможността за вероятното изтегляне на руските „миротворци“ от Армения. „Руските граничари стоят на нашето летище от десетилетия. Дори и сега руски граничари стоят на границата с Турция и Иран и в това отношение ние също имаме за какво да мислим. Това е само мнение, това е само предложение, което се обсъжда“, каза говорителят.

Арменският министър-председател Никол Пашинян обяви началото на преговорите с ЕС за либерализиране на визовия режим. Той намекна, че страната би искала да се присъедини към Европейския съюз. Откакто руските миротворци не направиха нищо в защита на Нагорни Карабах, където армията на Азербайджан влезе и за един ден превзе територията с етнически арменци през септември 2023 г., Ереван е в доста обтегнати отношения с Москва: Армения отказа да участва в две военни учения под егидата на Русия.

Още: Тръмп с конкретика как ще пробва да спре войната в Украйна, обиди се на Путин

Войната в Украйна: какво се случва на фронта?

През изминалото денонощие интензивността на сраженията по фронта в Украйна се е повишила с три бойни сблъсъка - общо са 167, според сводката на Генералния щаб на украинската армия от сутринта на 10 септември. Руснаците са хвърлили още повече въздушни бомби КАБ по украинска територия - цели 130 за 24 часа.

(КАРТА) За първи път от доста време насам не Покровското направление е "най-горещото" по фронтовата линия. Там е имало 41 бойни сблъсъка, а в Кураховското направление - 46. Генщабът на Украйна твърди, че всички нападения в двата сектора са били отблъснати. Целта на руските сили е да съединят направленията с превземане на Селидово - на север от град Курахово и на юг от град Покровск, като така да подсигурят южния фланг за атака директно към Покровск. Курахово също е застрашен - откъм Красногоровка и Георгиевка, които са на изток, и от Украинск и Хирник, които са на североизток: На фона на унищожена техника при Угледар - Русия застрашава и Курахово: Каква е целта? (ОБЗОР - ВИДЕО).

Ukrainian soldiers of the Bashkort company captured a Russian crew along with their BMP-3 vehicle, reportedly in the Pokrovsk direction. pic.twitter.com/L3SmC9JLO6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 9, 2024

Най-популярните руски Telegram канали като "Рибар" (бившият говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук) и WarGonzo (пропагандистът Семьон Пегов) не съобщават за големи промени в тези сектори, а казват само, че се водят тежки сражения в източните покрайнини на Селидово, при Украинск и Горняк. Твърдят, че руските войски напълно превзели Красногоровка, като се укрепили в северозападните покрайнини на града. Според украинската мониторингова група DeepState Красногоровка също е в ръцете на руснаците.

Another Ukrainian town being destroyed and depopulated for decades to come.



And all of it started with someone laughing at their “turtle tanks” in mid April this year. pic.twitter.com/0YR4LYDgtf — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) September 9, 2024

DeepState съобщава, че руснаците провеждат щурмови действия към Лисовка откъм Новогродовка - т.е. в посока град Покровск.

⚔️Ворог проводить активні штурмові дії на Лисівку з боку Новогродівки



👤 Один з бійців на псевдо Мучной так описує ситуацію там:



"Новогродівка-Лисівка: Ворог зміг просунутися на пд-зх та засів у гілці, ми її закриваємо касетками, дали команду випалити там все к херам, ми коли… pic.twitter.com/WyWgiGBMGm — DeepState UA (@Deepstate_UA) September 9, 2024

(КАРТА) Във Времеевското направление, където е Угледар, силите на Путин са атакували само 9 пъти. Там обаче интересно е какво се случва с Водяне - на североизточния фланг на град Угледар, за който се говори, че може би е новата цел №1 на руснаците. DeepState вече съобщи, че Водяне е под руски контрол, но два украински източника от военните среди съобщават, че украинците държат контрола, а боеве се водят в "сивата зона". Руснаците обаче са напреднали и са окупирали част от въглищната мина Южнодонбаска.

Руските канали пишат, че Водяне било превзето, а сражения се водели в индустриалната зона в съседство. По-късно и украински източници потвърдиха чрез геолокализирани кадри - северната част на Водяне със сигурност е в руски ръце:

There is no doubt anymore. Russia has advanced and captured the northern part of Vodyane. In the back you can see the Pivdennodonbaska 1 coal mine. https://t.co/RW6vxF7Iqc pic.twitter.com/RU8ax6Omhy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 10, 2024

🐷Московити сьогодні вже бігають по північно-західним околицям Водяного



🖼 На кадрах 3 кацапа переходять з вулиці "Первомайської" на "Звьоздну", концентруючись для штурмових дій вже на сусідні з селом посадки. Аналогічна ситуація на дачах, звідки кацапи планують штурмувати шахту… pic.twitter.com/Hg4eA3wODv — DeepState UA (@Deepstate_UA) September 9, 2024

Още: Промени в най-важните направления на фронта, Украйна е стопила разликата при боеприпасите (ОБЗОР - ВИДЕО)

(КАРТА) В Купянското направление украинците са отблъснали 12 атаки за денонощието, твърди генщабът. Там обаче украински източници отчитат, че руските сили успяват да напреднат западно от Пишчане, след като преди няколко седмици са направили пробив там. Сега те се приближават вече доста близо до река Оскил, което безпокои украинците.

Ukrainian soldiers from the 3rd Assault Brigade successfully targeted Russian armored vehicles, specifically T-72 and T-80 tanks, in the Kharkiv region. Both tanks sustained damage to their turrets. Additionally, they used FPV drones to destroy five Russian trucks, hitting three… pic.twitter.com/yApCZOYcMs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 9, 2024

FPV drones successfully struck Russian equipment on a road in the occupied part of the Donetsk region. pic.twitter.com/XqOxbiB9fO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 9, 2024

В Лиманското направление са отчетени 14 нападения, колкото има и в Северското. В Торецкото направление има 9 атаки, а в Харковското и Краматорското - само по две. В последния споменат сектор руснаците се укрепиха в западната част на канала в Донбас, след като окупираха Калиновка - на североизток от Часов Яр. Украински източници съобщават за тежки боеве. Не е ясно дали руската армия е успяла да напредне още на запад (КАРТА).

Още: Foreign Policy: Дори Украйна да задържи всичко в Курск, това не е достатъчна разменна монета

Операция "Курск" - без особени промени

Относно украинската офанзива в Курска област на Русия "Рибар" пише, че руските войски контраатакували в района на Уланка, а също така използвали управляеми бомби UAB-20.

"Украинските въоръжени сили продължават да привеждат в действие резервите си, след което нанасят удари по позициите на нашите войски в Курска област, но не могат да постигнат значителен напредък. В пограничните райони продължават да се нанасят удари по позициите на нашите войски с използване на далекобойни оръжия", пише Семьон Пегов.

JDAM-ER strikes on a bridge in the Kursk region. pic.twitter.com/6h9XKrUXwT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 9, 2024

Украйна с мощна атака с дронове по Русия

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през нощта на 9 срещу 10 септември системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили цели 144 безпилотни летателни апарата над централните райони на Русия, включително Московска област.

Още: Дронове удариха три жилищни сгради край Москва (СНИМКИ+ВИДЕА)

Дрон удари сграда в московското предградие Раменско, като доведе до жертви и ранени. Освен това летище Жуковски в Московска област е било обект на нападение от дронове. Многобройни полети бяха забавени, включително на летищата Внуково, Домодедово и Шереметиево.

Властите в Брянска, Тулска, Липецка и Калужска област също съобщават за нападения с дронове.

More footage from the drone attacks. It includes the arrival of two UAVs at Zhukovsky airport, Moscow region pic.twitter.com/1YqfMyunk8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 10, 2024

Руските окупатори атакуваха Украйна с балистична ракета "Искандер-М" от окупирания Крим, ракета Х-31П от въздушното пространство над акваторията на Черно море и 46 ирански дрона тип "Шахед" от Курск и Ейск.

Свалени са 38 дрона. Три са напуснали украинското въздушно пространство - един в посока Русия, а два - в посока окупираната Луганска област. Други три безпилотни машини са "загубени" вследствие на електронно заглушаване.

ПВО е работила във Виницка, Киевска, Черниговска, Кировоградска, Николаевска, Одеска, Херсонска, Черкаска, Сумска и Днепропетровска област, съобщиха украинските ВВС.

Още: Киев с реакция на изявлението на Фицо за "нацистите" в Украйна