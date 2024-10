Опит за взрив в сградата на МВР в Смоленска област на Русия. Голям пожар край Москва (ВИДЕО)

Мъж се опита да взриви самоделно взривно устройство, замаскирано като папка с документи, в сградата на руското Министерство на вътрешните работи в Смоленска област. Случаят е от 9 октомври. Заподозреният е задържан, съобщават руските агенции, като се позовават на Федералната служба за сигурност (ФСБ).

„Жител на един от съседните региони е бил задържан при опит за извършване на терористичен акт. Мъжът е влязъл в административната сграда на Министерство на вътрешните работи в Смоленска област и се е опитал да взриви самоделно взривно устройство. В този момент дежурните полицаи, действайки ясно, решително и професионално, в съответствие със служебните инструкции, като същевременно проявиха смелост и героизъм, неутрализираха мъжа“, заявиха от ФСБ пред РБК.

Местните канали публикуват кадри от експлозия на автомобил в близост до сградата. Двама полицейски служители са получили сътресения, твърдят от ФСБ. Прокремълският Telegram канал SHOT твърди, че на кадрите се вижда обучение на силите за сигурност.

Проруският канал Mash пише, че се вижда колата, с която е пристигнал заподозреният - вътре е намерено нещо подозрително и е унищожено на място.

Взривно устройство е намерено на гарата в Ярославъл, Ярославска област. „Преди три-четири дни на гарата в Ярославл в товарен влак с цистерни с гориво е намерен подозрителен предмет“, съобщи контролираната от Кремъл агенция "РИА Новости", позовавайки се на свой източник.

Telegram каналът Baza пише, че влакът, в който е намерено взривното устройство, е пристигнал в Ярославъл от Тверска област. Сега специалните служби разследват къде и кога е могло да бъде поставено взривното устройство.

Централният пазар в Ногинск, Московска област, е в пламъци. Над града се издига стълб от черен дим. Очевидци разказват пред местните медии, че пожарът е започнал в една от шатрите и се е разпространил към няколко търговски павилиона. Служители на Министерството на извънредните ситуации и медици са на мястото на пожара. Няма информация за пострадали.

Mash пише, че димът от пожара на пазара за дрехи е обхванал целия град. Огънят е възникнал в сграда с площ 3000 кв. м. Пламъците са се разпространили в целия район за 20 минути. Повечето от продавачите не са имали време да спасят стоките си. Никой не е пострадал. На мястото на инцидента работят повече от 80 спасители и 26 пожарни коли.

Неизвестно лице хвърли предмет, подобен на мина, във вагон на метрото на станция „Днепър“ в украинската столица Киев. Пътниците бързо напуснаха вагона.

Оказа се, че предметът е бил филтър от противогаз, съобщава РБК-Украйна, като се позовава на източник в правоприлагащите органи.

