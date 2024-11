Опозицията в Грузия бойкотира свикването на новия парламент (ВИДЕО)

Депутати от управляващата партия в Грузия откриха първата сесия на парламента в понеделник след оспорваните избори миналия месец, противопоставяйки се на протестиращите отвън и на бойкот от страна на опозиционните партии, които твърдят, че вотът е нелегитимен, съобщи Reuters.

Официалните резултати от изборите на 26 октомври показаха, че управляващата партия Грузинска мечта е преизбрана с почти 54% от гласовете, резултат, който опозиционните партии твърдят, че е фалшив.

Опозиционните партии обещаха да попречат на управляващата партия „Грузинска мечта“ да свика нова парламентарна сесия и обявиха, че ще бойкотират новия парламент. ОЩЕ: Протестите в Грузия продължават (ВИДЕО)

Протестиращите се събраха в неделя вечерта и разпънаха палатки пред сградата на парламента, построена от Съветския съюз, в опит да попречат на депутатите от Georgian Dream да влязат в комплекса.

Но в понеделник сутринта депутатите от "Грузинска мечта" влязоха в парламента и откриха новата законодателна сесия, без да присъстват депутати от опозицията. Протестиращите отвън крещяха "руснаци" и "роби" на пристигащите депутати и хвърляха яйца по сградата на парламента.

