Протестите в Грузия продължават (ВИДЕО)

Опозицията в Грузия блокира днес Площада на героите в Тбилиси като част от протеста си срещу фалшифицираните според нея парламентарни избори.

По-рано през седмицата полицията изтласка протестиращите срещу изборните резултати в страната, които издигнаха палатков лагер в центъра на Тбилиси. Той беше при Държавния университет в Тбилиси.

Още: Високо напрежение: Протестиращите в Тбилиси пробиха полицейския кордон (ВИДЕО)

The opposition in Georgia has blocked Heroes' Square in Tbilisi in protest against the results of the falsified parliamentary elections. pic.twitter.com/xUOf1zJ3k1