Орбан да се учи: ЕС размразява всички еврофондове на Полша

Отблокирането на паричните средства беше едно от обещанията, дадено от проевропейското коалиционно правителство. Получаването на достъп до тях ще даде тласък на инвестициите за икономиката, която е разтърсвана от последиците от войната в Украйна и е обременена от слабостта на големия търговски партньор Германия.

"Имам добри новини", заяви Урсула фон дер Лайен на пресконференция във Варшава на 23 февруари. "Следващата седмица колегията ще излезе с две решения относно европейските фондове, които в момента са блокирани за Полша. Тези решения ще доведат до отпускането на до 137 млрд. евро за Полша".

We are impressed by Poland’s efforts to restore the Rule of Law as the backbone of its society.



These efforts are decisive.



Next week the @EU_Commission will table decisions on EU funds freeing up to €137 billion for Poland