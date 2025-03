Орбан не успя да спре ЕС: Потоци от оръжия за милиарди евро потичат към Украйна (ВИДЕО)

Няколко държави членки на Европейския съюз са обещали да предоставят допълнителна военна помощ за Украйна в размер на до 15 млрд. евро. Това заяви председателят на Европейския съвет Антониу Коща на пресконференция след срещата на върха на евролидерите, проведена в Брюксел на 6 март. Това означава, че оръжейна помощ за Киев ще има - въпреки отказа на Унгария да подкрепи единна европейска инициатива в случая: Познато препятствие за Украйна бави пакета на ЕС с военна помощ за 20 млрд. евро.

Лидерите на ЕС одобриха планове за повишаване на отбранителния капацитет на Европа и за подкрепа за Украйна на фона на рисковете от пълно изтегляне на американския ангажимент към защитата на Киев и на Стария континент при администрацията на Доналд Тръмп. Правителството на Виктор Орбан, най-приятелски настроения към Кремъл евролидер, обаче отказа да подпише заключението на Съвета за изпращане на военна помощ за Украйна - така подпис положиха 26, а не 27 страни членки: "Всички искаме мир. Унгария се изолира, а останалите 26 страни ще продължим да подкрепяме Украйна".

По този начин срещата на върха приключи без допълнителни пакети от помощи на ЕС за Украйна, защото обсъжданият транш от 20 млрд. евро отпадна от заключителната декларация. Само че Коща разкри как Будапеща е била заобиколена - чрез инициатива на определени държави от блока, които той не назова, успели да съберат три четвърти от споменатата сума. Това е ключово за украинците, защото Тръмп "временно" спря военната подкрепа на САЩ, както и обмена на разузнавателни данни: "Деамериканизацията" на украинската ПВО започна - поне три страни я ускоряват.

Тъй като всеки пакет от помощи на ЕС е под заплахата да бъде блокиран от Орбан, високопоставени служители на блока, а отделно и британският премиер Киър Стармър (Обединеното кралство вече не е част от съюза, но политиката му за Киев е като тази на блока) предложиха допълнителната помощ да бъде предоставена чрез „коалиция на желаещите“: Кая Калас: Европа има нова инициатива за Украйна - една страна вече няма да може да блокира останалите.

"Ние сме с Украйна от първия ден. От 2022 г. насам вече сме предоставили на Украйна подкрепа в размер на над 135 млрд. евро. Подкрепата ни е непоколебима, ако войната продължи, при всякакви бъдещи мирни преговори, при възстановяването, в присъединяването (на Украйна - бел. ред.) към Европейския съюз. А сега се ангажирахме да увеличим подкрепата си още повече. Държавите членки могат незабавно да увеличат подкрепата си благодарение на увеличеното фискално пространство", обяви Антониу Коща, визирайки приетата позиция, че ще се дават заеми, но те няма да тежат на държавните бюджети като дефицит: Превъоръжаване и Украйна: Решенията и позициите на ЕС.

"Няколко държави членки вече обявиха своите ангажименти в размер до 15 милиарда евро. Днес също така възложихме на Съвета да работи спешно по допълнителни инициативи за посрещане на неотложните военни и отбранителни нужди на Украйна", каза още председателят на Европейския съвет.

"Същевременно се подготвяме да подкрепим Украйна, когато тя реши да започне преговори, да ѝ помогнем да постигне положителен резултат, което означава справедлив и траен мир", изрази позицията на ЕС Коща.

