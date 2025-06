Орбан: Русия е твърде слаба за война с НАТО, не може да победи дори Украйна (ВИДЕО)

Русия не представлява реална военна заплаха за страните от НАТО, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за френската телевизия LCI. По думите му Москва не е в състояние да постигне военните си цели в Украйна и това доказва нейната ограничена способност за по-широка военна агресия. "Руснаците са твърде слаби за това. Те дори не могат да победят Украйна, така че не могат наистина да атакуват НАТО", каза Орбан пред медията. Той определи като "нищожни" шансовете руско-украинският конфликт да прерасне в глобална война и подчерта, че не изпитва страх от подобно развитие.

Унгарският министър-председател изрази скептицизъм по отношение на бъдещето на Украйна в конфликта. "Украйна губи войната", заяви Орбан и допълни, че според него единственото реалистично решение за прекратяване на военните действия е директно споразумение между Съединените щати и Русия. "Нито Европа, нито Украйна ще могат да постигнат споразумение с Русия. Украйна ще загуби войната, а Европа ще бъде твърде въвлечена в нея", предупреждава той. Още: "Украйна ще изсмуче всяко евро, форинт и злота": Орбан се обяви твърдо против членството на Киев в ЕС

В по-ранни изявления Орбан критикува западните партньори на Киев, че създават риск от Трета световна война, говорейки за евентуално изпращане на войски в Украйна. Той също така свърза "невъзможността" на Украйна да се присъедини към Европейския съюз с факта, че тя не може да стане част и от НАТО.

🇭🇺Orban has been replaced! Putin's friend thinks Russians are too weak to attack NATO



— Do you see the risk of a general war in Europe?

— No.

— Why?

— Because the Russians are too weak for that. They can't even defeat Ukraine, so they are not capable of truly attacking NATO.… pic.twitter.com/2nVMPoerYb