Официално: Карол Навроцки печели президентските избори в Полша

Подкрепеният от опозиционната партия "Право и справедливост" (ПиС) историк Карол Навроцки спечели втория тур на президентските избори в Полша с 50.9% от гласовете. Това обяви официално Централната избирателна комисия на страната. Претендентът, издигнат от управляващата "Гражданска коалиция" - кметът на столицата Варшава Рафал Тшасковски, остана с 49.1 на сто. По данни, публикувани в уебсайта на комисията, Навроцки е спечелил гласовете на 10 606 877 полски граждани, упражнили правото си на вот. Тшасковски на свой ред е бил подкрепен от 10 237 286 души.

Избирателната активност за произведения в неделя (1 юни) балотаж е била 71,63%.

