Орбан се хвали с 2 млн. унгарски противници на Украйна в ЕС, опозицията вади тотално различни данни

Унгарският министър-председател Виктор Орбан публикува във Facebook резултати от инициирания от правителството му референдум с въпрос "за" или "против" присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Той твърди, че 95% от участниците са отбелязали, че не желаят Киев да бъде приет в блока. Според него в допитването са взели участие 2 милиона граждани, но лидерът на опозиционната партия "Тиса" Петер Магяр оспорва тази цифра. Преди дни той заяви, че реалният брой е по-близо до 600 000.

"Благодарим на всички, които се включиха във "ВОКС 2025"! Днес ще кажа в гласа на над два милиона унгарци на изслушването, че Унгария не подкрепя присъединяването на Украйна към Европейския съюз", написа Орбан във Facebook.

Населението на Унгария е около 9,5 милиона души - по данни от 2023 г.

Референдумът беше обявен от унгарския министър-председател в началото на март и официално стартира на 19 април с бюлетини, изпратени на унгарските граждани. Много от бюлетините изрично насърчаваха гласоподавателите да отхвърлят кандидатурата на Украйна за членство в ЕС.

На 22 април Орбан заяви, че е гласувал против присъединяването на Украйна към ЕС по време на националното допитване, като сподели публично снимки, на които е отбелязал „против“ в бюлетината.

Снимка: Getty Images

Днес унгарският премиер заяви, че "ако поканим Украйна в ЕС, ще поканим и война".

🇭🇺 “If we invited Ukraine into the EU, we would also be inviting war.” Hungarian PM Viktor Orbán has once again strongly opposed Ukraine’s EU accession, arguing that it would risk pulling the European Union into war. pic.twitter.com/fdQIXhq5vM