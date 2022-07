Още двама британски министри подадоха оставка

Министърът на децата и семействата Уил Куинс, заяви, че напуска, след като е получил „неточни“ инструкции за направено от министър-председателя Борис Джонсън назначение на политик, срещу когото е имало оплаквания.

„Благодаря Ви, че се срещнахте с мен и за искреното Ви извинение във връзка с инструкциите, които получих от "Даунинг стрийт"преди срещата с медиите в понеделник и които сега знаем, че са били неточни“, заяви Куинс в изпратеното до Джонсън писмо с оставката си, публикувано в Twitter.

With great sadness and regret, I have this morning tendered my resignation to the Prime Minister after I accepted and repeated assurances on Monday to the media which have now been found to be inaccurate.



I wish my successor well - it is the best job in government. pic.twitter.com/65EOmHd47p