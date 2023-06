Още един руски полковник загина при ракетен удар в Херсонска област

При обстрел в Геническ едва не пострада и руският вицепремиер Денис Мантуров, за който писахме, че с минути се е разминал с удара. ОЩЕ: Руският вицепремиер на косъм да пострада от украински обстрел при Херсон

Въпреки че за смъртта на полковник Постовалов вече стана известно, все още няма официално съобщение на властите с неговото име, тъй като се чакат резултатите от идентифицирането на тленните му останки с ДНК тест, пише "Новые известия".

The deputy head of the department of the Russian Ministry of Internal Affairs for the Kherson region, colonel Serhiy Postovalov, was killed on the 10th of June after a Storm Shadow strike on the Arabat Spit. pic.twitter.com/hVVdfnuDMg