Още една страна се включва в гаранциите за сигурност на Г-7 за Украйна

Общата декларация на държавите от Г-7 - САЩ, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия и Италия - за гаранции за сигурност за Украйна набира още привърженици.

Нидерландия ще се присъедини към нея, обяви външният министър Вопке Хукстра. "Приветствам декларацията на Г-7 за подкрепа на Украйна, включително обявените мерки за сигурност. Нидерландия ще се присъедини към тази инициатива и ще допринесе за тези договорености за сигурност за Украйна в тясна координация с международните партньори", написа той в Twitter.

It is crucial that the international community supports the Ukrainians long-term, and counters Russia’s illegal and unprovoked invasion. The Netherlands is committed to a free, independent, democratic, secure and sovereign Ukraine.