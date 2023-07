Osint анализатор: Украинците стрелят с боеприпаси от Северна Корея. Как може да са попаднали у тях?

В кадър е попаднал 122-милиметров реактивен боеприпас с маркировка подобна на севернокорейската. Не може да се твърди с пълна сигурност, че тези боеприпаси са били произведени в Северна Корея, пише анализаторът. Въпреки това разликите са незначителни.

"Ракетите и маркировките са много подобни на ракетите R-122 HE, произведени от Северна Корея. Въпреки това е много трудно да се направи еднозначно заключение", застрахова се анализаторът.

#Russia / #Ukraine 🇷🇺🇺🇦: New photos of #Ukrainian combatants with 122mm rockets on #Zaporizhzhia Front.



The rockets and markings are very similar to R-122 HE rockets made by #NorthKorea (#DPRK) 🇰🇵.



Yet, it's very hard to come to a definite conclusion due to minor differences. pic.twitter.com/BUFngdfxIo