От А до Я за операция "Паяжина": Украинските дронове, които съсипаха руските стратегически бомбардировачи (ВИДЕО)

От 1 юни, 2025 година, светът на военното дело не е вече същият - заради паметната украинска военна операция "Паяжина", която нанесе чудовищен удар върху руската военна стратегическа авиация. Общата ѝ рамка е вече известна - атаката срещу няколко руски военни летища беше извършена с FPV дронове, изстреляни от камиони. Но какви са подробностите - Още: Специална операция за историята: "Бащата на драконите" съсипа стратегическата авиация на Путин (ВИДЕО).

Двигателят на цялата операция е хитроумна система за изстрелване на FPV безпилотни летателни апарати - тя е маскирана като обикновени дървени контейнери, монтирани в каросерията/фургона на товарни камиони. Въпросните контейнери на външен вид са като навес, но всъщност са подсилени конструкции, скрити платформи за изстрелване, станции за зареждане на батерии и дистанционно управлявани покривни механизми.

Дизайнът позволява дроновете да бъдат изстрелвани вертикално или под ъгъл, в зависимост от техния тип, а те имат и защита с електронно заглушаване срещу това да бъдат засечени от руските радари.

Всичко това - камионите с конструкциите, влиза на предварително определени за изстрелване позиции на руска територия - до ключови военновъздушни бази. Камионите са паркирани на места като гори, ферми или индустриални зони, където се сливат с пейзажа. Те остават паркирани дни или дори седмици, с предварително заредени дронове, чакащи да бъдат изстреляни.

Когато дойде време, кодираните сигнали за активиране бяха изпратени от разстояние. Покривите на контейнерите се отвориха и дроновете се издигнаха - някои вертикално, други използваха рампи или системи за изстрелване със сгъстен въздух за безшумен старт.

