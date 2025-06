Специална операция за историята: "Бащата на драконите" съсипа стратегическата авиация на Путин (ВИДЕО)

Година и половина е била планирана, подготвяна и в крайна сметка изпълнена украинската операция „Паяжина“, чиято цел е била да бъде нанесен смъртоносен удар на руската военна стратегическа авиация. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) оценява, че общо 41 руски стратегически бомбардировача Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160 са понесли щети или са унищожени. Операцията е била под личен надзор на украинския президент Володимир Зеленски, а оперативно отговорен е ръководителят на СБУ Василий Малюк. Изданието The Insider, което е създадено от Роман Доброхотов и за което работи и българският журналист Христо Грозев, публикува снимка на Малюк и как той гледа на спътникови снимки летищата и авиобазите "Оленя" (Мурманска област), "Белая" (Иркутска област), "Дягилево" (Рязанска област), "Украинка" (Амурска област) и "Иваново Север" (Ивановска област) – Още: Украйна с операция срещу руските стратегически бомбардировачи - поразени бази и над 40 самолета (ВИДЕО)

⚡️Exclusive footage reveals the SBU’s precise FPV drone strikes on Russian strategic bombers, launched from specially prepared containers and trucks near air bases. pic.twitter.com/p2H7xcvxQK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2025

И всичко това се случи точно в деня, в който Русия организира рекордна като мащаб атака с дронове срещу Украйна, като порази и украински военнотренировъчен полигон, убийваки 12 души - Още: Рекордна е атаката на Русия срещу Украйна днес - 479 дронове и ракети за един ден

Използваните за операцията дронове

Вече както в украински, така и в руски информационни източници излязоха куп данни, че атаките са извършени със специални FPV дронове. На всичкото отгоре те са били изстреляни от руска територия – от камиони с фургони, в дървени контейнери, които уж били пълни с друго. Впоследствие контейнерите са отворени, покривите на фургоните са отворени и оттам безпилотните летателни апарати са изстреляни – дистанционно. Вкарани на руска територия са общо 150 FPV дрона-камикадзе, съоръжени с 300 бомби – от тях 116 дрона са излетели, според украинския журналист Юрий Бутусов. Точно това е изненадало тотално руснаците, които очакват атаки с големи безпилотни самолети тип "Лютий". Турският "X" канал Clash Report описва случилото се като пълен провал на руската ПВО:

В Амурска област обаче един от камионите се е взривил и не е успял да изпълни задачата си. Прокремълският телеграм канал Mash твърди, че всъщност два камиона са се подпалили:

A truck carrying drones exploded, reportedly in Russia's Amur region. It is unclear whether the explosion occurred before or after the drones were launched. pic.twitter.com/h6PKGHVVEy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2025

Има дори видеокадри как цивилни руски граждани са опитали да се покатерят на покрива на един от камионите и с подръчни средства да спрат изстрелването на дроновете:

Local Russian residents reportedly climbed onto one of the trucks used to launch drones at Russian air bases, attempting with bare hands, stones, and sticks to prevent the drones from taking off. pic.twitter.com/rwpVI4LynD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2025

Украинският военен анализатор Олександър Коваленко написа категорично в канала си в Телеграм – такива щети на руските стратегически бомбардировачи, каквито бяха нанесени днес (1 юни), руският военнопромишлен комплекс не може да компенсира. Русия не може да произвежда нови самолети от сериите Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160. Коваленко казва, че само на летище "Белая" са поразени поне 2 стратегически бомбардировача Ту-160 (предвид постоянно излизащи видеокадри изглежда поразените самолети са повече, въпросът е от какъв модел), отделно са чудовищните щети в "Оленя". Летище "Белая" е на 5500 километра от границата с Украйна:

Looks like four -and possibly a fifth- strategic bombers are burning at Belaya Air Base in Irkutsk region. pic.twitter.com/pfDMmNyyPV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2025

"След този ден няма много смисъл да казваме кой прави специални операции", иронизира о.з. полковник Константин Машовец в профила си във Facebook. По адрес на Малюк той прави следното сравнение – че всеки е чувал за Майката на драконите, визирайки Денерис Таргариен от поредицата "Игра на тронове", сега ще се знае и кой е Бащата на драконите.

Според губернатора на Мурманска област Андрей Чибис няма убити и ранени при атаката срещу "Оленя" - това той съобщи в канала си в Телеграм. Именно Чибис каза и, че е лъжа, че има взрив в град Североморск, където са разположени руски стратегически подводници с ядрено оръжие. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA публикува ВИДЕО, на което се вижда голям пожар, предполагаемо в местния хотел "Горняк". Украински източници обаче поставят въпроса дали това не е летище "Воскресенск Север" или едноименния авиоцентър, макар че поне засега от руска страна има твърдо отричане летището да е ударено:

It is claimed that another airfield in the Moscow region was targeted—either Voskresensk Severka Airfield or Aviatsentr "Voskresensk".



Both are small local airstrips or training centers and, as far as known, do not host any significant Russian military aviation.



Needs further… pic.twitter.com/xW4nIXmWfT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2025

Изданието Axios твърди и, че Украйна е предупредила администрацията на Доналд Тръмп за операция „Паяжина“ и че тя ще бъде извършена. В Кремъл има спешна среща предвид случилото се. А междувременно, в Брянска област беше взривен срутеният мост, паднал върху пътнически влак и убил 7 души – руската версия е, че съоръжението е било взривено – Още: Ужас в Русия: Падна мост върху пътнически влак, има данни за бомби (ВИДЕО)

Ще има ли мирни преговори в Истанбул?

На този фон, руското пропагандно издание RT публикува информация, че руската делегация е излетяла за Истанбул. ТАСС пък съобщава на база източници от руското МВнР, че преговорите щели да почнат в 13:00 на 2 юни в двореца "Чираган". Дали това е съгласувано с украинската делегация, която ще бъде водена от украинския министър на отбраната Рустем Умеров, е друг въпрос, но има данни и, че информацията за началото идва от турското МВнР – Още: Кой ще участва в руската делегация във втория кръг от преговорите в Истанбул?

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди в официалния си профил във Facebook отново какви са целите пред украинската делегация и че Умеров ще я води. Първо – пълно и безусловно прекратяване на огъня. Второ – освобождаването на военнопленниците. Трето – връщане на отвлечените украински деца. "За да се установи надежден и траен мир и да се гарантира сигурността, подготовка за срещата на най-високо ниво. Ключовите проблеми могат да бъдат решени само от лидерите", добавя Зеленски, визирайки среща с Путин и евентуално Тръмп.