От Киев: Два руски Су-57 са ударени, Путин ще е бесен от щетите по единия

На 9 юни считаният за най-модерен в руската военна авиация изтребител е бил ударен при атака с дронове. Летището е разположено на 589 километра от линията на бойните действия. Първоначално ГУР казваше, че има поразен един самолет.

После обаче от разузнаването на Украйна заявиха, че проверяват данни за ударена втора такава машина. Един Су-57 струва около 25 милиона долара, а по неофициална информация Русия разполага с общо 15 самолета от този тип.

Още: За пръв път: Украйна удари най-модерния руски изтребител Су-57 (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Говорителят на ГУР Андрей Юсов заяви днес, 12 юни, че руснаците дълго време са се опитвали да въведат самолета в серийно производство и постоянно са отлагали тези срокове.

The Warzone released satellite images of the Su-57 that was attacked on the night of 7-8 June. It shows damage to at least one Su-57 Felon fighter jet.



"The blast and especially the shrapnel from such a nearby detonation would have very likely riddled the plane with holes and… pic.twitter.com/mBaqd6btkc