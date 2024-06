За пръв път: Украйна удари най-модерния руски изтребител Су-57 (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

ГУР представи в официалния си канал в Телеграм и сателитни снимки, показващи какво е станало - има щети. "На снимките се вижда, че на 7 юни Су-57 стои непокътнат, а на 8-ми в близост до него има разкъсвания от експлозията и характерни петна от пожар, причинени щети от огън", коментира ГУР.

Су-57 е най-модерният руски изтребител, който може да се използва за изстрелване на ракети Х-59 и Х-69. Един такъв изтребител струва 25 млн. дрона - самолетът е от пето поколение, на Запад най-известният такъв е F-35.

Свързаният с руските ВВС канал Fighterbomber също потвърждава, че е имало такава успешна украинска атака. Той пише, че атаката е станала с 3 дрона и че изтребителят "е ударен от шрапнел, сега се уточнява дали може да бъде възстановен или не. Ако не, тогава това ще бъде първата бойна загуба на Су-57 в историята.

"Пак ще кажа - само за цената на този Су-57 могат да се изградят хангари, пазещи от дронове за всички самолети в страната. Разбира се, ако не раздавате рушвети", добавя Figtherbmober.

Според "Гулагу.нет" Су-57 е повреден така, че няма да може да участва в бойни мисии - каналът публикува снимки, които обаче са илюстративни, а не от този удар.

