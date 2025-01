Заместник-председателят на словашкия парламент Андрей Данко от Словашката национална партия посети Москва и обяви "единство" на руския и словашкия народ. Той изрази недоумение защо руснаците били представяни негативно, твърдейки, че били „добри“ и са създали велика култура. Нито дума обаче за това, че режимът на диктатора Владимир Путин започна агресивна война срещу съседна Украйна и продължава да я поддържа вече почти три години. Ласкаво за Кремъл се изказа и друг зам.-председател на Народното събрание в Братислава - Тибор Гаспар, който е от партията на премиера Роберт Фицо - "Посока - социална демокрация" (SMER).

Руските пропагандни медии, включително контролираната от държавата агенция ТАСС, видяха чудесна възможност да представят думите им като "послание към света".

Словашкият депутат Гаспар каза, че посещението на делегацията в Москва е сигнал за готовността на Братислава за диалог. „Фактът, че бяхме приети на такова високо ниво, е важен сигнал, че Русия е готова да общува с тези, които се интересуват от такъв диалог“, добави Гаспар.

