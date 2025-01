Отложиха делото на принц Хари срещу таблоидите на Рупърд Мърдок

Началото на дългоочаквания съдебен процес, иницииран от британския принц Хари срещу издател на таблоид за предполагаемо незаконно събиране на информация се отложи, тъй като адвокатите проведоха "дискусии" в последната минута. Съдията от Върховния съд, който разглежда дългогодишното дело, на два пъти се съгласи да прекъсне заседанието, в крайна сметка за цялата сутрин, по искане на адвокатите на Хари. Те заявиха, че водят неуточнени преговори. Забавянето предизвика непотвърдени съобщения от журналисти, отразяващи случая, че двете страни обсъждат ново предложение за споразумение, за да избегнат съдебен процес, предаде АФП.

Съдебният процес, който е кулминация на години правни спорове, противопоставя най-малкия син на Чарлз III срещу вестници News Group на Рупърт Мърдок. Адвокатите на Мърдок се съгласиха с молбата за забавяне на началото на процеса.

Предистория

Хари твърди, че частни следователи, работещи за два таблоида, които са собственост на групата – "The Sun" и вече закритият "News of the World" – преди повече от десетилетие неколкократно са се насочвали към него незаконно. Това е един от няколкото съдебни иска, които 40-годишната кралска особа е завела срещу издателите на вестници в Обединеното кралство, с които отдавна е в конфликтни отношения. Той обвинява папараците за смъртта на майка си, принцеса Даяна, през 1997 г. при преследване с кола в Париж.

Базираният в Калифорния принц спечели дело за телефонно хакерство срещу Mirror Group Newspapers (MGN) преди малко повече от година. Искът на Върховния съд срещу MGN обаче не включва обвинения в телефонно хакерство, след като преди това съдия Тимъти Фанкур постанови, че принцът е изчерпал правния срок за предявяване на този иск. Единственият останал ищец по делото е Том Уотсън, бивш заместник-председател на Лейбъристката партия, който понастоящем е член на Камарата на лордовете, пише БГНЕС.

