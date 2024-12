Отмъстихме за Таганрог: Русия на фона на 287 ракети и дронове по Украйна (ВИДЕО)

След като украинският президент Володимир Зеленски даде първи подробности за новата руска масирана въздушна атака (комбиниран удар - ракети и дронове, което Руската федерация прилага отдавна при тези операции срещу Украйна), украинските ВВС публикуваха по-точни данни и по-пълна информация за мащаба на руския удар. Те потвърждават, че ударът е бил насочен срещу украинската енергийна система.

Още: Зеленски похвали F-16 за свалени руски ракети: Първа равносметка за поредния руски обстрел (ВИДЕО)

Съгласно сводката на украинските ВВС, общо руснаците са изстреляли 94 ракети и 193 дрона. Какво точно е използвала руската страна - Още: След 3 дни затишие: Руски ракети полетяха към Украйна, изглежда е мащабно*

Cruise missiles over Ukraine earlier today. Zelensky said that a total of 93 missiles were used. The Air Force has not yet shared official numbers. pic.twitter.com/QNi7KXZKWp