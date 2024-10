Отново дронове "Шахед" в беларуското небе след руски атаки по Украйна

За пореден път дронове "Шахед", използвани от Русия за нападения срещу Украйна, са навлезли на територията на Беларус. Късно снощи, 16 октомври, от независимата мониторингова група "Беларуски гаюн" съобщиха, че става въпрос за две безпилотни машини.

Данните гласят, че в 23:34 ч. местно време първият дрон е влязъл от украинската Черниговска област към селището Комарин. Вторият го е последвал в 23:43 ч. по същия курс. Имало е опасност за навлизане на още 5 дрона "Шахед" в Беларус.

"В момента над Гомелска област няма самолети на беларуските военновъздушни сили", съобщиха снощи от "Беларуски гаюн" в Telegram. По-късно дойде съобщение, че двата "Шахед"-а са напуснали беларуското въздушно пространство.

След полунощ на територията на Беларус са навлезли още два дрона "Шахед", заради което е бил вдигнат самолет на Военновъздушните сили. Безпилотните апарати са летели към Брагинския район на Гомелска област.

"По наши данни - дежурният изтребител на ВВС на Република Беларус е излетял от летище „Барановичи“ и се е насочил към югоизточната част на страната". Дроновете са били прехванати.

Вече имаше няколко случая на навлизания на "Шахеди" от Русия, през Украйна, в беларуското небе, а също и арест на гражданин, заснел взрив на един от дроновете.

Беларуският диктатор Александър Лукашенко се разминава на косъм с иранските безпилотни машини, които Русия използва във войната: Пак "Шахед"-и в небето над Беларус, докато Лукашенко кръжи с хеликоптер (ВИДЕО).

Russian drones attack Belarus again



At night, two Shahed drones fell in Bragin district of Homel voblast. A fighter plane of the Air Force was sent to intercept them, Belorusskiy Hayun wrote.



Also last night in Ukraine flew several drones already from the territory of Belarus.… pic.twitter.com/y5wlAUsfhs