Отрязана ръка, разцепен череп: Трима ранени при атака с брадва във влак в Париж (ВИДЕО)

Четирима души са били ранени от нападател с брадва в градски влак в Париж. Единият от пострадалите е с отрязана ръка, друг е с разцепен череп като те са били откарани в интензивно отделение в местна болница.

Престъплението е станало, докато крайградският експресен влак RER е бил на гара Озоар-ла-Фериер, югоизточно от Париж.

Според част от съобщенията нападателят е "търсещ убежище от Мали".

BREAKING: Suspected terror attack at the Gare de Lyon train station in Paris. An asylum-seeker from Mali stabbed 3 people and also struck them with a hammer. pic.twitter.com/mDiNxdHMVK

There was a terrorist attack at the Lyon train station in Paris



A migrant from Mali attacked passers-by with a knife and a hammer injuring three people. According to the newspaper Le Parisien, the man set fire to his own backpack before the attack.



One man was seriously… pic.twitter.com/MQAyjA9nRG