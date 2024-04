Отстраниха свещеника, отслужил панихида в памет на Навални

ОЩЕ: ЕС наказа със санкции 33-ма души, отговорни за смъртта на Навални

В съобщението, което е поместено вчера на епархийската интернет страница, не се уточнява каква е причината за наказанието за отец Дмитрий Сафронов, което го лишава от право да дава благословии и да носи расо и свещенически кръст до 2027 г.

A Russian Orthodox priest who presided over the memorial service for the late Russian opposition leader Alexei Navalny in March has been suspended from clerical duties for three years, the Moscow Diocese of the Russian Orthodox Church said https://t.co/yKyLBnBkwz