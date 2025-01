Пак пожар в руска нефтена база, важна за петролопровода "Дружба", атака и в Крим (ВИДЕО)

Силна стрелба се чува край Заозерне в окупирания от Русия Кримски полуостров, съобщават потребители в социалните мрежи. Според информацията, има данни за картечен обстрел от посока на Евпатория, близо до радиотелескопа RT-70 в Каламийтския залив. По-рано руски канали за наблюдение обявиха, че украински военноморски дронове са се насочили към окупирания Крим.

In Zaozerne, occupied Crimea, heavy machine gun fire is heard from the direction of Yevpatoriya near the RT-70 radio telescope, close to Kalamiitsky Bay. Something is happening in Crimea tonight... #Ukraine #Crimea https://t.co/wlRP2LyBK8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 29, 2025

Огромен пожар пък се вижда в близост до нефтопомпената станция "Новозибков" на нефтопровода "Дружба" в Брянска област. Преди това мястото беше атакувано от украински дронове - навръх новата година точно там, в района на селището Мамай, катастрофира самолет. Руското военно министерство съобщава за само 5 свалени дрона над руска територия тази нощ - 3 над Белгородска и 2 над Брянска област.

Tonight, Ukrainian attack drones struck a Russian pumping station on the key RU-EU Druzhba oil pipeline.



The facility in the village of Mamai, Bryansk Oblast, which helps pump oil from central Russia into Europe, is burning. pic.twitter.com/niprtMnFGB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 30, 2025

The Druzhba pipeline carries oil from central Russia to eastern and central Europe.



This isn't the first time the Mamai pumping station has been targeted. Last month, a Ukrainian attack drone reportedly hit the complex. https://t.co/wuxFdzZzU5 pic.twitter.com/tabw9leXZX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 30, 2025

Руски въздушни атаки и в Украйна

Същевременно Русия атакува Купянск в Харковска област. При нападение с дронове са пострадали трима медици, съобщи ръководителят на харсковската военна администрация Олег Синегубов. В Суми руски дрон е уцелил жилищна сграда - има 1 загинал и трима ранени, но спасителната операция продължава.