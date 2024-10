Пак "Шахед"-и в небето над Беларус, докато Лукашенко кръжи с хеликоптер (ВИДЕО)

На 3 октомври, когато беларуският диктатор Александър Лукашенко е пътувал с хеликоптер над страната, във въздушното пространство на Беларус са навлезли три дрона „Шахед“. Това твърди мониторинговата група „Беларуски хаджун“.

Още: Лукашенко обяви перфектния наследник - такъв все още не съществува (ВИДЕО)

Дроновете, които са били изстреляни от Русия към Украйна и са се отклонили от украинската Черниговска област, са били забелязани да летят към Гомелска област в Беларус. Два безпилотни апарата са преминали над Нова Гута, насочвайки се към Гомел, а друг е прелетял над Лоев в същия регион.

A Russian Shahed drone reportedly exploded in the Gomel region of Belarus yesterday, resulting in a power outage. pic.twitter.com/knKRisrDtY