Пак сигнал за повреда на кабел в Балтийско море

Шведската брегова охрана съобщи за възможна нова повреда на подводен кабел в Балтийско море близо до остров Готланд. Това е третият път за кратко време, в който същият кабел се поврежда, съобщиха от фирмата собственик на кабела. Бреговата охрана потвърждават данните пред SVT News. Премиерът на Швеция Улф Кристерсон отбеляза, че вече е започнало разследване.

Става въпрос за кабел, който минава между Финландия и Германия. "Имаме кораб на път към местопроизшествието, за да помогне в разследването", казаха от пресслужбата на шведската брегова охрана.

Още: В Балтийско море: Повреден руски кабел от 2 седмици, чак сега почна ремонт

The Swedish Coast Guard reported a possible new damage to an underwater cable in the Baltic Sea near the island of Gotland. Prime Minister Ulf Kristersson noted that an investigation has already begun due to security concerns. Recently, other cables in the region have also been… pic.twitter.com/qM8tRyoh0h