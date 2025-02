Папа Франциск е в критично състояние, наложило се е кръвопреливане (СНИМКА)

От Ватикана разпространиха официално съобщение, в което се казва, че папа Франциск е в критично състояние. "Състоянието на Светия отец остава критично и папата не е вън от опасност. Тази сутрин папа Франциск получи продължителен астматичен респираторен пристъп, който наложи използването на кислород с висок дебит", съобщиха от Ватикана на официалния си сайт.

Ежедневните кръвни тестове са показали тромбоцитопения, свързана с анемия, което наложило прилагането на кръвопреливане. "Светият отец продължава да е буден и прекара деня в кресло, въпреки че страда повече от вчера. Към момента прогнозата е умерена.", се казва на финала на официалното съобщение, което можете да прочетете тук.

