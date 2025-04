Папата изненада всички за Цветница (ВИДЕО)

Папа Франциск изненада всички за Цветница, като излезе на площад "Свети Петър" в неделя и честити празника на всички и отправи пожелания за Страстна седмица“ , съобщиха от информационния канал на Ватикана - Vatican News. Това се случи в края на литургията, ръководена от кардинал Леонардо Сандри от негово име. Папата излезе на площада от базиликата за около десет минути и беше в инвалидна количка след като се лекуваше от пневмония в продължение на 38 дни в римската болница "Джемели", а в момента

След поздравленията си към поклонниците на площад Свети Петър, папата се върна в базиликата, където спря за моменти на молитва пред гроба на апостол Петър, а след това пред гроба на Свети Пий X и паметника, посветен на Бенедикт XV.

Pope Francis, without supplemental oxygen, makes a surprise appearance at the conclusion of Palm Sunday Mass in St. Peter’s Square, saying a few words to wish the faithful present a “Good Palm Sunday and a good Holy Week to you all.” pic.twitter.com/KqbqqiJdAS