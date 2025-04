Светият отец се появи без папските одежди, ето какво носеше (ВИДЕО)

Светият отец направи изненадващо посещение в базиликата "Свети Петър" вчера. За първи път той е видян без папското си облекло. Папа Франциск смая поклонниците в храма, след като се появи облечен с пончо и черни панталони. 88-годишният глава на католическата църква се възстановява от двустранна пневмония, заради която беше 38 дни в болница. Изписаха го на 23 март. След това той се завърна във Ватикана за рехабилитация, която ще продължи поне два месеца. Още: Въпреки състоянието си: Папата прие важни гости (СНИМКА)

От пресслужбата му съобщиха, че последната рентгенова снимка на гръдния му кош е потвърдила „леко подобрение“ на белодробната му инфекция. Отчетени са и подобрения в двигателните му умения, гласа и дишането.

На 9 април Франциск се срещна с крал Чарлз Трети и кралица Камила, след като британските кралски особи изненадващо посетиха резиденцията му "Каса Санта Марта". Това съобщиха от Бъкингамския дворец. Първоначално беше съобщено, че плановете на британските кралски особи да проведат официална среща с главата на Католическата църква по време на продължаващото им държавно посещение в Италия са отменени заради здравословното състояние на папата. Още: Папата бил на косъм да умре като рок звезда

Another clip of Pope Francis’ surprise visit to St Peter’s Basilica yesterday. It’s the first time he has been seen without his papal attire — via @cruxstationalis ⁦@EWTNVatican⁩ pic.twitter.com/sCnJMnaPdj