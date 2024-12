Папата: Нека замлъкнат оръжията и зазвучат коледните песни

Нека замлъкнат оръжията и зазвучат коледните песни. Това написа в платформата Х (бивш Twitter) в навечерието на Рождество Христово главата на Римокатолическата църква папа Франциск, който неведнъж е изразявал позиция срещу войните по света. Поводът за думите му е Рождество Христово, който се отбелязва от католиците и част от православния свят на 25 декември. Някои православни християни, както и арменската църква отбелязват Коледа на 6 януари.

Let us pray so that at Christmas there may be a ceasefire on all war fronts, in Ukraine, in the Holy Land, throughout the Middle East and the entire world. May weapons be silenced and Christmas carols resound!