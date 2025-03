Папата от болницата: Чувствам сякаш съм подкрепян от всички хора

Папа Франциск благодари за молитвите на хората. Това той направи от болницата чрез своя официален акаунт в платформата X (Twitter). Франциск беше приет в болница "Джемели" на 14 февруари с тежки дихателни проблеми, които бързо прераснаха в двустранна бронхопневмония. Така вече 17 дни папата се бори с бронхопневмония, което предизвика тревогата на много вярващи християни. "Бих искал да ви благодаря за вашите молитви, които се издигат към Господ от сърцата на толкова много верни от много части на света. Чувствам цялата ви обич и близост и в този конкретен момент се чувствам сякаш съм "носен" и подкрепян от всички Божии хора", пише още Главата на Римокатолическата църква.

I would like to thank you for your prayers, which rise up to the Lord from the hearts of so many faithful from many parts of the world. I feel all your affection and closeness and, at this particular time, I feel as if I am “carried” and supported by all God’s people.