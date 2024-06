Папата праща линейка и лекарства в Украйна (СНИМКА)

Това е третата линейка, дарение за Украйна от Светия отец. Тя е оборудвана като мобилен център за реанимация.

Дарението ще бъде предадено от кардинал Конрад Краевски, префект на Дикастерията за милосърдие, който ще измине 2000 километра до район Зборив на украинската област Тернопол.

В този район, поради продължаващата война, ежедневно пристигат множество конвои с ранени войници и цивилни. Така линейката ще бъде и ценен инструмент за подпомагане на спасителите на ранените. ОЩЕ: Папата иска да помогне за обмена на пленници между Украйна и Русия

Pope Francis sends Cardinal Konrad Krajewski, the Prefect of the Dicastery for Charity, to Ukraine for the eighth time, to deliver a third ambulance and medicine to help the suffering population.https://t.co/rQAfQqTX5C