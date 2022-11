Папата заговори за любов "дори към враговете ни"

"Вижте силата на Христос: любовта. Величието на неговата сила не произтича от силата на насилието, а от слабостта на любовта. Той ни дава силата да обичаме, както той обича: безусловно, винаги, всички, дори враговете ни", написа папа Франциск.

Behold Christ’s power: love. The greatness of his power does not derive from the force of violence, but from the weakness of love. He gives us the strength to love like he loved: unconditionally, always, everyone, even our enemies. #ApostolicJourney