Парламентарната асамблея на ОССЕ призна руския геноцид над украинския народ

В публикация в Telegram членът на украинската делегация Павло Фролов заяви, че документът също така "определя деколонизацията на Руската федерация като необходимо условие за установяване на траен мир".

ОССЕ има 57 членове, включително Украйна и Русия. Парламентарната асамблея е органът, натоварен със задачата да "улеснява междупарламентарния диалог". Нейните резолюции не са правно обвързващи.

OSCE Parliamentary Assembly recognized Russia's actions as genocide against the people of Ukraine



The resolution calls on participating states to make efforts to de-occupy Crimea and all occupied territories of Ukraine. pic.twitter.com/GrUATp6TYr