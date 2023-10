Печалбите от замразени руски активи отиват в Украйна - ЕС е все по-близо до решение

Още: Докато Москва не плати репарации на Киев: Г-7 задържа стотици милиарди руски активи

На пресконференция след срещата на върха на евролидерите, в която участва и премиерът Николай Денков, тя заяви, че стойността на замразените руски държавни активи днес е 211 млрд. евро. Евролидерите са одобрили планове, гласящи, че Русия трябва да плати за възстановяването на Украйна.

Европейският съюз замрази руските държавни активи през март 2022 г., след като силите на Москва нахлуха в Украйна.

Фон дер Лайен заяви, че финансовите министри от ЕС са постигнали добър напредък по някои основни принципи по време на годишните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка в Маракеш по-рано този месец.

"Така че следващата стъпка ще бъде действително предложение", каза тя, като добави, че първоначално ще се съсредоточи върху извънредните печалби.

"Ще представим предложение, за да намерим начин да използваме приходите от тези активи, от които в момента се възползват ограничен брой финансови институции в Европейския съюз", каза тя, но не коментира кога ще бъде внесено предложението. Очаква се това да стане през декември.

