Песков: Решението на Путин да се кандидатира отново за президент бе спонтанно

Той добави, че Путин все още не се е регистрирал като кандидат, предстои му да изпълни необходимите формалности. "Ще ви информираме как ще се кандидатира", каза Песков.

Гласуването на президентските избори в Русия за първи път ще продължи 3 дни - от 15 до 17 март 2024 г.

Очаква се Путин да участва и в конгреса на партия "Единна Русия", който ще се проведе на 17 декември, добави още Песков.

