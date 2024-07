Пет пожара на руското военно летище в Морозовск - какво е поразено? (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Сателитни снимки от украинското нападение срещу военното летище в Морозовск (Ростовска област) на 22 юли показват повече щети, отколкото първоначално се предполагаше.

Пораженията

Повредена е позиция на зенитно-ракетен комплекс С-300/400, паркинг за самолети Су-34, паркинг за други изтребители, склад за гориво и смазочни материали, както и писта.

Satellite images have emerged showing the aftermath of yesterday's attack on the Morozovsk Air Base in Rostov Oblast, Russia. The attack reportedly damaged an S-300/400 SAM position, a Su-34 aircraft parking area, another fighter jet parking area, a fuel and lubricants storage… pic.twitter.com/CeodTLo8N4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 23, 2024

Вчера мониторинговата група "Кибер Борошно" направи заключение, че може да е ударен един изтребител Су-34: Поразен ли е руски Су-34 при атаката срещу военното летище в Морозовск? (ВИДЕО и СНИМКИ).

Поне пет отделни удара

След атака с дронове на 22 юли на военното летище се разгоря пожар. Системата на НАСА за идентифициране на пожари показа огън в източната част на авиобазата.

On 22 July 2024, the Ukrainian Armed Forces carried out an OWA UAV attack on Morozovsk Air Base, Rostov Oblast, Russia. The NASA Fire Information for Resource Management System shows a fire in the eastern part of the base. https://t.co/599Sw91hqy pic.twitter.com/IwKHGmTM7M — The Military Watch (@MarcinRogowsk14) July 22, 2024

На снимки от сателит на Planet Labs се виждат поне пет отделни удара в авиобазата в Морозовск. Възможно е да са повече, но е трудно да се каже поради ниската разделителна способност и облачността. Трябва да се изчака за снимки с висока резолюция, отбелязва мониторинговата група Military Watch в социалната мрежа X.

Първият пожар е пламнал непосредствено до позициите на ПВО системата C-300/C-400, а вторият - в зоната за паркиране на самолети. На 20 юли наблизо е бил паркиран Су-34.

2nd fire was in the area of aircraft parking revetments. A Su-34 was parked nearby on 20 July. pic.twitter.com/hvvqtNkHfm — The Military Watch (@MarcinRogowsk14) July 23, 2024

Третият пожар е на север от склада за гориво. В засегнатия район има инсталация, която анализаторите от Military Watch не могат да идентифицират. Четвъртият пожар е точно до пистата, а петият - зад двете решетки на най-долната снимка. Явно на 20 юли в една от тях е бил паркиран самолет.