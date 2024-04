Петролни продукти пламнаха в руска индустриална зона (ВИДЕО и СНИМКИ)

Площта на пожара в микрорайон Нефтяников Городок е около 1000 кв. м. По данни на Министерството на извънредните ситуации той вече е локализиран. В потушаването на огъня са участвали два противопожарни влака.

По предварителна информация са се запалили три контейнера с петролни продукти, всеки с обем от 200 литра. Според Телеграм канала Mash пък всеки бил по 50 куб. м.

Още: Русия гори: Големи пожари пламнаха в Москва, Санкт Петербург и Воронеж (ВИДЕО)

Губернаторът Виталий Хоценко отбеляза в своя канал в Телеграм, че пожарът е възникнал в едно от производствените помещения. Нито Хоценко, нито Министерството на извънредните ситуации назовават причината за пожара в индустриалната зона.

Напоследък руснаците изпитват големи проблеми с петролните си рафинерии, които са обекти на чести атаки от страна на украинските дронове. Пресен пример от вчера: Унищожени са 26 000 куб. м руско гориво при удара в Смоленск: Украинското разузнаване (ВИДЕО).

Вчера, 24 април, три цистерни с петролни продукти изгоряха в Комсомолское край окупирания от руснаците украински град Симферопол на полуостров Крим. Един човек почина, а друг е в реанимация.

In occupied Simferopol, three railroad tank cars with fuel burst into flames



The cause of the fire, according to the propagandists' version, was allegedly a violation of the technological process. The casualties are reported. pic.twitter.com/jXFzKiuf3J