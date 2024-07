Пилот загина при самолетна катастрофа на магистрала в Нидерландия (СНИМКИ)

Малък самолет се разби днес на магистрала в южната част на Нидерландия. Пилотът, който е бил сам на борда на машината, е загинал, но няма поражения на земята, съобщиха от службата за спешна помощ, цитирани от Франс прес.

Отломки са се разпръснали по магистрала А58, в близост до малкото международно летище Бреда, която беше частично затворена. „Малък самолет се разби на магистрала А58 между Бреда и Розендал. Няма засегнати други превозни средства“, се казва в изявление на регионалните служби за сигурност.

By Francesca Hangeior



A small plane crashed Wednesday on a highway in the Netherlands, killing the pilot and scattering debris across the double-lane road, Dutch emergency services said.



