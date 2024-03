Подаръци за Путин: По-скъп бензин, боеве с "диверсанти", Макрон говори за войници на НАТО (ВИДЕО)

Цената на може би най-известния руски сорт петрол "Уралс" се движи при 75 долара за барел, 15 долара над тавана, обявен от Г-7 и ЕС, което обаче вече създава някои трудности за режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин: Индия почва да се отдръпва от руския петрол

Според данни в руските медии (включително руския опозиционен телеграм канал ASTRA), цената на тон А-95 на борсата в Санкт Петербуг вече е 60 299 рубли (над 655 долара - сайтът на борсата е недостъпен от България по конвенционален начин). Толкова не е било от октомври, 2023 година насам – а тогава отново имаше забрана за износ на бензин от Русия и цените бяха укротени. Сега обаче има други обстоятелства, които явно влияят.

На първо място – успешните атаки с дронове на Украйна срещу руски петролни рафинерии. Само тази седмица бяха ударени цели 3 рафинерии: За два дни: Украйна съсипа 10% от рафинирането на горива в Русия (ВИДЕО)

Освен това – вече над 48 часа атаки на т.нар. руски доброволци в Белгородска и Курска област. Снощи въпросните руски доброволци обявиха хуманитарен коридор за евакуация на мирни жители специално за Белгородска област – между 21:00 часа и 7:00 часа тази сутрин. В редица руски телеграм канали, например в пропагандния Readovka, имаше съобщения, че бойци на Легиона "Свобода за Русия", Сибирския батальон и Руския доброволчески корпус правят атаки и с хеликоптери, като стоварват десанти в село Козинка, на границата между Русия и Украйна. ASTRA написа, че жителите на граничните села и Грайворон са тръгнали да се крият в един от манастирите в село Борисовка, на 30 километра от обстрелвания Грайворон. А губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков също коментира в канала си в Телеграм, че има силна атака в Козинка, но врагове не били влезли в селото, имало боеве извън него, както и призна за евакуация на хора. Току що Гладков обяви и тревога заради опасност от обстрел с ракети: Руските доброволци обявиха за пленени руснаци. Населението в Белгород се спасява в паника (ВИДЕА)

