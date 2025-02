Подъл номер взриви руски оператори на FPV дронове (ВИДЕО)

Нова хитрост, може би украинска, предизвика проблеми в руската армия. Хитростта касае използването на FPV дронове - този вид безпилотни летателни апарати категорично се превърна в незаменимо оръжие във войната в Украйна и то от дълго време. Именно в голяма степен заради него украинската армия успява да устои вече три години срещу руската, която уж трябваше да е втората в света и уж трябваше да покори Киев за 3 дни: WSJ: Войната в Украйна вече е хора срещу машини.

Новият етюд, който си е буквално кален номер – уж като помощ за руската армия са пратени очила за FPV дронове, които обаче са пълни с взрив. Едно от най-видните руски пропагандни издания Readovka публикува видео по темата, с обяснения как очилата дошли по "канал за хуманитарна (т.е. военна) помощ", с други думи – дарение. Когато обаче очилата се включват, следва взрив – защото в тях има пластичен експлозив:

Russians complain about receiving humanitarian aid with explosives – FPV drone goggles that explode upon activation. Inside, an explosive device was found, discovered only during use. pic.twitter.com/rQG5WoXVNN