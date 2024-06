Пожар изпепелява района на руски полигон, откъдето се изстрелват дронове "Шахед" (СНИМКИ)

Именно на нос Чауда обаче е избухнал голям пожар, като не е ясно каква точно е причината за възникването му, след като няма данни в последните дни там да е имало обстрели - сателитни снимки, които Радио Свобода публикува, показват, че огънят е обхванал много голяма площ само за 24 часа. Пламъците вече достигат до сгради на руския военен полигон. Там има руски военни позиции - на ПВО и на брегова охрана:

Боеве на ново място в Харковска област

Междувременно, в село Сотницки Козачок, на границата между Харковска и Белгородска област, е имало бойни действия. Украинският тв канал "24 часа" съобщи, че руска диверсионно-разузнавателна група е била спряна от украинските гранични сили при опит да извърши операция. По-рано украинският телеграм канал Deep State коментира, че ситуацията в това село се е влошила след ротация на украинските сили, от която руснаците са опитали да се възползват.

Reportedly the first footage of a Ukrainian Air Force MiG-29 lobbing a pair of French-supplied AASM extended range bombs.



The Ukrainian Fulcrum flies at low altitude, pitches up, releases the guided bombs, literally tossing them, before completing the turn and heading home. pic.twitter.com/THBwfZpgi7 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 27, 2024

Closer look at the launch. pic.twitter.com/eNtTuA254w — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 27, 2024

Сотницки Козачок се намира почти в права линия на север-северозапад от Харков. Сегашната руска офанзива във Вовчанск и към Липци е на североизток:

